Salihli Belediyespor, ikinci devreye 3 puanla başlamak istiyor

Salihli Belediyhespor ikinci devrenin ilk haftasında yarın deplasmanda Afyon temsilcisi Sandıklıspor’un konuğu olacak. Yeşilbeyazlı ekip, rakibini yenerek ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmak istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta ilk devreyi 15 puanla 10. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Sandıklıspor’un konuğu olacak. Sandıklı İlçe Stadında oynanacak olan ve Muammer Sarıdağ, Enes Seymen, Aybars Türkkan hakem üçlüsünün yöneteceği maçta Yeşilbeyazlı ekip, rakibini yenerek devreye galibiyetli başlangıç yapmak istiyor.

Devre arası transfer döneminde Veysel Aksu, Fatih Kaçmaz ve Görkem Çelik’i transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Deplasmanda konuk olacağımız Sandıklıspor’u yenerek, devreye 3 puanla başlamak istiyoruz” dedi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 00 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşma öncesi Sandıklıspor 19 puanla 7. sırada, Salihli Belediyespor ise 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

İkinci devrenin ilk hafta programı ise şöyle: Bigadiç Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor Sökespor, Sandıklıspor Salihli Belediyespor, Gönen Belediyespor Bornova Yeşilovaspor, Manisa Sanayispor Yunusemre Belediyespor, Aydın Yıldızspor Bölmespor, Aliağa Futbol AŞ. Bolvadin Belediyespor

Grupta tüm maçlar pazar günü oynanırken, müsabakalar saat 14.00’da başlayacak.

MANİSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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