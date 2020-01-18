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Grip salgınıyla ilgili rahatlayan açıklama TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu: “Grip her kış olur, yayılır. ...

İHA

Ege Bölgesi Tabip Odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantı için Manisa'ya gelen TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu son günlerde hızla yayılan ve vatandaşların telaşlanmasına neden olan Domuz Gribi salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Çerkezoğlu, virüsün bilindik bir virüs olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınması durumunda telaş edilecek bir durum olmadığını düşündüklerini söyledi.

Grip salgınıyla ilgili rahatlayan açıklama TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu: “Grip her kış olur, yayılır. H1N1 virüs türü de herhangi bir virüs türünden çok farklı değildir" “Gerekli tedbirlerin alınması durumunda telaş edilecek bir durum olmadığını düşünüyoruz”

Ege Bölgesi Tabip Odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantı için Manisa’ya gelen TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu son günlerde hızla yayılan ve vatandaşların telaşlanmasına neden olan Domuz Gribi salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Çerkezoğlu, virüsün bilindik bir virüs olduğunu ve gerekli tedbirlerin alınması durumunda telaş edilecek bir durum olmadığını düşündüklerini söyledi.
Ege Bölgesi Tabip Odalarının temsilcilerinin Manisa’da gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarının son günlerde yaşanan Domuz Gribi salgınıyla ilgili sorularını cevaplandıran TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu, korkulacak ve telaşa kapılacak bir durum olmadığını söyledi.

“Diğer virüs türlerinden bir farkı yok”
H1N1 olarak adlandırılan Domuz Gribi virüsünün diğer virüs türlerinden bir farkı olmadığını kaydeden Çerkezoğlu şunları söyledi:
"Domuz gribi olarak tanımlanıyor ama H1N1 virüsü bu. Aslında onlarca virüs türünden biri. Tabii ki önemsemek lazım. Grip aslında hem çok basit, temel bir hastalıktır fakat aynı zamanda tedbir alınmazsa, ciddiye alınmazsa, önemsenmezse de ciddi sonuçları olur. Her sonbaharda her kış ikliminde bu dünyanın her yerinde olur. Bunun bir telaşa dönüşmesinden yana değiliz. Grip olağandır. Bu engellenemez, bunun tedbirleri alınır. Başta hijyen ve birbirine buluşturma olmak üzere bu tedbirlerin alınması, bu konuda duyarlı olunması, gerektiğinde hekime gidilmesi, acillere değil, 1. basamak aile hekimlerinden başlanarak sırasıyla bir hekim sistematiği izlenmeli. Bütün grip olan vatandaşlar acillere gidiyor. Ne kendileri gerekli sağlık hizmetini alabiliyor ne de orada acil, kırmızı alan hastalarının sağlık hizmetine erişiminde de sıkıntıya neden oluyor. Grip, iyi beslenmeyle, bol sıvı almayla, birbirine buluşturmayı engelleyerek, biraz dinlenmeyle ve gerekli hekim tavsiyesini alarak gerekli tedavinin uygulamasıyla çözülür bir sorundur. Öyle büyük bir telaş edilecek bir durum yoktur. Bu bilindik bir virüs türüdür. Tabii ki yaşlıların, kronik hastaların aşılanması gerekiyordu, aşı sıkıntısı yaşandı bu bir problemdir sağlık sistemi açısından. Hekimleri de hastalar karşısında zora düşüren bir sorundur. Umuyoruz ki bundan sonra böyle sistematik sorunlar, aşı başta olmak üzere gerekli ilaçların temini konusunda Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri alır. Ancak vatandaşlarımıza bizim buradan söylemek istediğimiz şey; burada yeni, çok değişik, çok tehlikeli bir durum söz konusu değildir. Grip her kış olur, yayılır. Bu virüs türü de herhangi bir virüs türünden çok farklı değildir. Gerekli tedbirlerin alınması durumunda telaş edilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz.”

MANİSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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