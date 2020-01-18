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Manisa Büyükşehir'den çocuklara karne hediyesi

İHA

Manisa Büyükşehir'den çocuklara karne hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma günü karnelerini alarak, birinci yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesini tiyatro ile yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hazırladığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro bölümü öğrencilerinin sahne aldığı 'Bizimkiler' adlı tiyatro oyunu prömiyerini yaptı. Çocuklara birinci yarıyıl tatil hediyesi olarak sahne alan oyuna öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı oyun, masalsı anlatımı ile doğa sevgisi, arkadaşlık, yardımlaşma gibi konuları ele aldı. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi Türk Edebiyatı'nın önemli kahramanlarının bir sahnede buluştuğu oyun, çocuklarımıza önemli mesajlar verdi. Çocuklara karne hediyesi olarak sahne alan ve Bartu Kaan Şensoy’un yazıp yönettiği; Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin rol aldığı 'Bizimkiler' adlı oyun, her Cumartesi saat 14.00'da Manisalı miniklerle buluşmaya devam edecek.

MANİSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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