7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı olan A.G. (51), jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda, 76 gram kubar esrar ve 4 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Aşağıbozkır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında silahla tehdit , basit yaralama, hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliği ihlal, basit yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından arama kararı bulunan A.G.'nin bir evde saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonla A.G.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. A.G.'nin evinde yapılan aramada, motosiklet içerisine gizlenmiş 76 gram esrar ve üst aramasında 4 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirdi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





MANİSA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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