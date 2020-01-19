Akhisarspor bir bir eriyor

- TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Adanaspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Akhisarspor, şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattındaki yerini de riske atmaya başladı. FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan yeşil-siyahlı ekip, son 6 maçta yalnız 1 kez galip gelerek 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Son 4 maçtır gol dahi atamayan Akhisarspor'da deplasmanda yine birçok pozisyonu harcadıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, Adanaspor kalecisi İrfan Can'ı performansından dolayı kutlayıp yaptığı kurtarışlarla maça damga vurduğunu söyledi. Galip gelmeyi çok istediklerini ancak kaleci İrfan Can'a takıldıklarını belirten Altıparmak, "Lig uzun bir maraton. Artık tamamen Bursaspor maçına konsantre olacağız" dedi.



MANİSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:52

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