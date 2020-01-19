Jeopark Kula evinde kayıp Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Saint Joseph: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 15. haftasında evinde ağırladığı İzmir ekibi Saint Joseph’e 32 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde Kula’yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 15.haftasında evinde Saint Joseph’i ağırladı.

Maçın ilk setine hızlı başlayan İzmir ekibi, teknik molasına 127 önde girdiği ilk seti 2522 aldı ve durumu 10’a getirdi. İkinci yarıya hırslı başlayan Kula temsilcisi ise, teknik molasına 129 önde girdiği 2. seti 2521 kazanarak skorda eşitliği sağladı, durum 11. Karşılıklı sayılar ile başlayan 3. sette ise, teknik molaya 1211 önde giren Saint Joseph, seti 2521 alarak durumu 21’e getirdi. 4. sette yeniden eşitliği yakalayan Jeopark Kula, teknik molaya 124 önde girdiği dördüncü seti 2515 kazandı, durum 22. Mücadelenin son setinde ise, hızlı başlayan Saint Joseph, seti 159 alarak müsabakadan 32 galip ayrıldı.

Ligin 15.haftasında alınan sonuçlara göre, ev sahibi Jeopark Kula Belediyespor aldığı 1 puanla, puanını 25’e yükselterek 5’inci sıradaki yerini korurken, konuk ekip Saint Joseph ise aldığı 2 puanla, puanını 13’e yükselterek 10’uncu sıradaki yerini korudu.

MANİSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:23

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.