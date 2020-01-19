Kulaspor evinde lidere teslim

Manisa Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kulaspor, ligin 16.haftasında evinde ağırladığı lider Bieksper Hacırahmanlıspor’a 21 mağlup oldu.

Manisa Süper Amatör Küme’de Kula’yı temsil eden Kulaspor, ligin 16. haftasında evinde lider Bieksper Hacırahmanlıspor’u ağırladı. Kula İlçe Şehitler Stadında oynanan mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü, kıyasıya mücadele ile geçti. Karşılıklı ataklar ile devam eden mücadelede, 40.dakikada golü bulan Hacırahmanlıspor, soyunma odasına 10 önde girdi. İkinci yarıda da disiplinli mücadeleyi elden bırakmayan Kulaspor, 65.dakikada bulduğu penaltı golüyle eşitliği sağladı. Lig başından bu yana çıktığı maçlarda son 20 dakikalık bölümde daha fazla gol bulan Hacırahmanlıspor, 70.dakikada bulduğu golle farkı yeniden bire çıkardı. Son dakikaya kadar iyi mücadele eden Kulaspor ise, yakaladığı atakları değerlendiremedi ve müsabakadan 21 mağlup ayrıldı.

Ligde bu hafta alınan sonuçlara göre, lider Bieksper Hacırahmanlıspor puanını 36’ya çıkarırken, Kulaspor ise 17 puanla 9. sırada kaldı.

MANİSA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:52

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