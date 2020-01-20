Kaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ilçedeki bisiklet tutkunlarını tek çatı altında buluşturan dernek yöneticilerini makamında ağırladı.

Salihli’de bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Bisspor Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Gökhan Şenal ve beraberindeki bisiklet tutkunları Kaymakam Sağlam’ı makamında ziyaret etti.

Derneğin kısa süre önce kurulduğunu belirten Şenal, amaçlarının ilçede bisiklete gönül veren sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Dernek hakkında bilgiler veren Şenal, “Derneğimiz bisiklete ve bisiklet sporuna gönül vermiş toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek oluşturduğu ulusal bir kulüptür” dedi.

Bisiklet binmenin önemine değinen Kaymakam Sağlam, kendisinin de bisiklet sporu ile yakından ilgilendiğini söyledi. Kaymakam Sağlam, ziyaretlerinden dolayı bisiklet tutkunlarına teşekkür etti.

MANİSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:52

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