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Manisa FK kendine geldi

DHA

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalarak sezon başından beri oturduğu liderlik koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptırdıktan sonra Hacettepespor'u 4-0'la geçen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk iddiasını yeniden kanıtladı. Grupta Samsunspor'la 46 puanla zirveyi paylaşan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine gözdağı verdi. Sezonun ilk yarısında puan, gol ve yenilmezlik rekorları kıran Manisa FK'da takım kazanmaya başladığı zaman neler yapabileceğini tüm rakiplerin bildiğini söyleyen teknik direktör İsmail Ertekin, "Hacettepe maçına son dönemde maç kazanamamanın stresiyle...

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalarak sezon başından beri oturduğu liderlik koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptırdıktan sonra Hacettepespor'u 4-0'la geçen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk iddiasını yeniden kanıtladı. Grupta Samsunspor'la 46 puanla zirveyi paylaşan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine gözdağı verdi. Sezonun ilk yarısında puan, gol ve yenilmezlik rekorları kıran Manisa FK'da takım kazanmaya başladığı zaman neler yapabileceğini tüm rakiplerin bildiğini söyleyen teknik direktör İsmail Ertekin, "Hacettepe maçına son dönemde maç kazanamamanın stresiyle başladık. Böyle olunca da maçın başında yakaladığmıız pozisyonları gol yapamadık. Devrenin sonuna doğru gol bulabildik. İlk yarıda iyi oynadığımız söylenemez ama ikinci yarının başında golleri bulunca rahatlayıp farka koştuk. Bizim için çok güzel bir duygu oldu. Bu takım maç kazanmaya başladığı zaman kolay kolay bırakmıyor. İnşallah sezon sonuna kadar kazanmaya devam edip şampiyon olacağız" dedi.

MANİSA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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