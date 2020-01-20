Minikler ‘Sevgi Çemberi’ni çok beğendi

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Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda sahnelenen ‘Sevgi Çemberi’ isimli tiyatro oyunu minik tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yunusemre Belediyesi Ocak ayı etkinlik programı kapsamında ‘Sevgi Çemberi’ isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Oyunu minik tiyatroseverlerle birlikte izleyen Başkan Çerçi, çocuklarla yakından ilgilenirken; amaçlarının çocuklara tiyatroyu sevdirmek olduğunu söyledi. İzmir Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği tek perdelik oyun büyük beğeni topladı.

MANİSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:52

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