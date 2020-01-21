Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alaşehir İlçe Emni·yet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerin silahla tehdit başta olmak üzere değişik suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Z.(40) Yaptıkları operasyonla yakaladılar. Alaşehir polis ekipleri gece saat 23.00 sularında zanlıyı Alaşehir Esentepe Mahallesi Çamlıbel caddesi üzerinde gördü. Şüpheli E.Z (40) kaçarak aynı mahallede oturan bayan arkadaşı B.A. (24) nın evine girdi. Polis ekipleri ekipler adrese yaptığı baskında şüpheli E.Z yi 126 gr esrar maddesi ve kullanmış olduğu sahte kimlik ile birlikte yakaladılar. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

MANİSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:25

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.