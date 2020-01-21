Bu kafe çok farklı Manisa’daki Fotoğraf Kafe hem gençlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu Zengin bir kütüphaneye sahip olan Fotoğraf Kafe’de fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra, sinema geceleri, yazar buluşmaları, fotoğraf söyleşileri de gerçekleştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu kafe çok farklı Manisa’daki Fotoğraf Kafe hem gençlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi ...

İHA

Fotoğraf sevdalıları tarafından kurulan Manisa Fotoğraf Derneğinin hazırladığı proje sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle Manisa'da geçtiğimiz yıl açılan Fotoğraf Kafe, gençlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. Kafede fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra geniş kütüphanesinden de faydalanan gençler keyifli zaman geçiriyor.

Bu kafe çok farklı Manisa’daki Fotoğraf Kafe hem gençlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu Zengin bir kütüphaneye sahip olan Fotoğraf Kafe’de fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra, sinema geceleri, yazar buluşmaları, fotoğraf söyleşileri de gerçekleştiriliyor

Fotoğraf sevdalıları tarafından kurulan Manisa Fotoğraf Derneğinin hazırladığı proje sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle Manisa’da geçtiğimiz yıl açılan Fotoğraf Kafe, gençlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. Kafede fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra geniş kütüphanesinden de faydalanan gençler keyifli zaman geçiriyor.
Manisa’da 3 yıl önce 15 fotoğraf tutkunu ile kurulan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe desteği kazanmasıyla hayata geçirilen Fotoğraf Kafe, farklılığıyla dikkat çekiyor. Manisalı gençlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi olan kafede, fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra sinema günleri, fotoğraf söyleşileri ve yazar buluşmaları gerçekleştiriliyor. Kafe bünyesindeki 2 bin kitapla da misafirlerine hizmet veriyor.
Amaçlarının Manisa gençliğini fotoğrafla buluşturmak olduğunu kaydeden MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “2019 yılının Ocak ayında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Türkiye’de ilk defa bir fotoğraf eğitim merkezini sosyal bir merkeze çevirdik. Burada fotoğraf eğitimleri, sinema günleri, fotoğraf söyleşileri ve yazar buluşmalarıyla şu an kütüphanemizde aktif 2 bin kitapla da hizmet veriyoruz. Amacımız Manisa gençliğini fotoğrafla buluşturmak. Öncelikle teknoloji bağımlılığı ve dış caydırıcılardan kurtarmak için kitaplarımızla ve kütüphanemizle eğitimlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız sosyalliği ülkesel boyuta taşımaktı. Ticari anlamdan ziyade burada fotoğraf eğitimlerinin nitelikli bir şekilde katılımcıya verilmesi ve sosyallik temel prensibiyle fotoğraf üretmekti. Fotoğraf okulu düşüncesiyle bu oluşumu gerçekleştirdik. Süreç bizi sosyal anlamda da bir eğitim merkezine, bir fotoğraf kafeye itti ve amacımız bu fotoğraf kafenin varlıksal bütünlüğüyle hem teknik hem de sosyal eğitimlerle sonuca varmak” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının sivil toplum kuruluşlarına sağladığı hibe programından faydalanarak kafeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Çaykara, “Burada gençlerin bir arada bulunması ve bizimle yaptıkları fotoğraf birlikteliği sonuç olduğu için, bir yıllık dernek iken bakanlık tarafından hibenin sunulması bizi daha da fazla motive etti. Bunun devamını sağlayacak Manisa halkı ve Manisa gençliği olacak. Oluşturduğumuz kütüphanede çağdaş Türk Edebiyatı, klasik Batı Edebiyatı, kişisel gelişim ve tarih kitaplarımızla burada okuyucularımıza da hizmet veriyoruz. Okuyucu, ders çalışan, kitap topluluğunun burada bir araya geldiklerinde çay, kahve ikramlarımızla keyifli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Her ay yenilenen kitap listemizle hem klasikler hem güncel Türk romanlarını okuyucuya sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Fotoğraf tutkusunu daha profesyonel boyuta çıkarmak için 1 yıl önce Manisa Fotoğraf Derneği ile tanıştığını belirten Burak Karaarslan, “Bundan yaklaşık bir yıl önce Manisa Fotoğraf Derneğiyle tanıştım. Burada aldığım eğitimler sonucunda kendi fotoğraf hobimi biraz daha profesyonelliğe taşımak için Nazmi hocamdan eğitim almaya başladım. Eğitimler sonrasında daha iyi kendimi geliştirdim. Daha iyi fotoğraflar çekmeye başladım. Burada kafenin içerisini, kütüphane olarak da kullanıyoruz. Şiir kitaplarımız var, şiir söyleşileri yapıyoruz. Sinema geceleri yapılıyor. Her zaman daha iyi bir bilgi almak için Nazmi hocamın yanındayız. Bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Muradiye Atatürk Ortaokulunda öğretmen olan Sevim Erçelebi de, “Sürekli olarak fotoğraf tutkumu daha profesyonel bir hale getirme isteğim vardı. Manisa’da böyle bir yer var mı diye araştırırken burayla tanıştım. Hemen bir fotoğraf kursuna yazıldım. Fakat buradaki ortam, kafenin hem sıcak bir ortam olması hem de kafeden ziyade insanların buraya kitap okumaya gelmesi, farklı sosyal faaliyetler düzenlenmesi bizi buraya daha fazla çekti açıkçası. Kursum bitti, bir nebze de olsa daha güzel fotoğraflar çekebildiğimi düşünüyorum. Bana çok şey kattı. Buradaki sıcak ortam insanları buraya çekiyor. Seviyoruz burayı. Herkesi de bekleriz” diye konuştu.
MAFOD kurucu üyelerinden İsmail Aybey de şunları söyledi:
“Bundan 3 yıl önce Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde Nazmi Çaykara Hocamdan aldığımız fotoğraf eğitiminden sonra birlikte böyle bir dernek kurduk. Derneğimizde şu an için aktif olarak kullandığımız, söyleşiler yaptığımız, fotoğraf eğitimlerine devam ettiğimiz kafemiz, devlet destekli fotoğraf kafede hem fotoğraf çekme hem söyleşiler hem de kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Gayet hoş, nezih bir ortam. Burada olduğum için mutluyum.”

MANİSA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Manisa’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
İzmirli öğrenciler Şehzadelerpark’ta ağırlandı
YEREL HABERLER İzmirli öğrenciler Şehzadelerpark’ta ağırlandı
Başkandan fırınlara şafak vakti denetim Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu zabıta ekipleriyle birlikte ilçedeki ekmek ve simit fırınlarını sabah 04.30'da denetledi
YEREL HABERLER Başkandan fırınlara şafak vakti denetim Alaşehir ...
Selendi'de tütün alımları başladı
YEREL HABERLER Selendi'de tütün alımları başladı
Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden hasta, iç organlarının ters yönde olduğunu 53 yaşında öğrendi
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu ...
Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası buluna zanlı yakalandı
Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu
Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kula'da 4 ton kaçak mazota 6 gözaltı
Demirci'de kar yağışı
YEREL HABERLER Demirci'de kar yağışı
Kula’da 4 ton kaçak mazot ele geçirildi
YEREL HABERLER Kula’da 4 ton kaçak mazot ele geçirildi
Salihli Jandarma 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Salihli Jandarma 2019 yılını değerlendirdi
Minikler ‘Sevgi Çemberi’ni çok beğendi
YEREL HABERLER Minikler ‘Sevgi Çemberi’ni çok beğendi
Manisa’da ilk bisiklet bakım istasyonu açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da ilk bisiklet bakım istasyonu açıldı
Akhisarspor'un rakibi Seleznyov'lu Bursaspor
YEREL HABERLER Akhisarspor'un rakibi Seleznyov'lu Bursaspor
Manisa FK kendine geldi
YEREL HABERLER Manisa FK kendine geldi
Turgutluspor kötü başladı
YEREL HABERLER Turgutluspor kötü başladı
Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarına müzikle moral verdiler
Safra kesesinden binin üzerinde taş çıkarıldı Manisa'da 56 yaşındaki kadın bir hastanın safra kesesinden 622'si büyük, 500'ü milimetrik binin üzerinde taş çıkarıldı
YEREL HABERLER Safra kesesinden binin üzerinde taş ...
(Özel) Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları aratmıyor Telefon çekmeyen mahallede vatandaşlar çatılarda şebeke aradı Telefonun çekmediği mahallede tek iletişim kaynağı cami megafonu Çatılarda, ağaç üstlerinde ve cami minaresinde şebeke arayan vatandaşlar telefonun çekmemesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER (Özel) Şebeke avcısı vatandaşlar, cambazları ...
Kaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladı
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam, bisiklet tutkunlarını ağırladı
Manisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da kışa rağmen yol yapım çalışmalarına devam ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
İki katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER İki katlı apartmanda yangın
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
YEREL HABERLER 'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X