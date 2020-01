Bu kafe çok farklı Manisa’daki Fotoğraf Kafe hem gençlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu Zengin bir kütüphaneye sahip olan Fotoğraf Kafe’de fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra, sinema geceleri, yazar buluşmaları, fotoğraf söyleşileri de gerçekleştiriliyor

Fotoğraf sevdalıları tarafından kurulan Manisa Fotoğraf Derneğinin hazırladığı proje sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle Manisa’da geçtiğimiz yıl açılan Fotoğraf Kafe, gençlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. Kafede fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra geniş kütüphanesinden de faydalanan gençler keyifli zaman geçiriyor.

Manisa’da 3 yıl önce 15 fotoğraf tutkunu ile kurulan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe desteği kazanmasıyla hayata geçirilen Fotoğraf Kafe, farklılığıyla dikkat çekiyor. Manisalı gençlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni adresi olan kafede, fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra sinema günleri, fotoğraf söyleşileri ve yazar buluşmaları gerçekleştiriliyor. Kafe bünyesindeki 2 bin kitapla da misafirlerine hizmet veriyor.

Amaçlarının Manisa gençliğini fotoğrafla buluşturmak olduğunu kaydeden MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “2019 yılının Ocak ayında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Türkiye’de ilk defa bir fotoğraf eğitim merkezini sosyal bir merkeze çevirdik. Burada fotoğraf eğitimleri, sinema günleri, fotoğraf söyleşileri ve yazar buluşmalarıyla şu an kütüphanemizde aktif 2 bin kitapla da hizmet veriyoruz. Amacımız Manisa gençliğini fotoğrafla buluşturmak. Öncelikle teknoloji bağımlılığı ve dış caydırıcılardan kurtarmak için kitaplarımızla ve kütüphanemizle eğitimlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız sosyalliği ülkesel boyuta taşımaktı. Ticari anlamdan ziyade burada fotoğraf eğitimlerinin nitelikli bir şekilde katılımcıya verilmesi ve sosyallik temel prensibiyle fotoğraf üretmekti. Fotoğraf okulu düşüncesiyle bu oluşumu gerçekleştirdik. Süreç bizi sosyal anlamda da bir eğitim merkezine, bir fotoğraf kafeye itti ve amacımız bu fotoğraf kafenin varlıksal bütünlüğüyle hem teknik hem de sosyal eğitimlerle sonuca varmak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sivil toplum kuruluşlarına sağladığı hibe programından faydalanarak kafeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Çaykara, “Burada gençlerin bir arada bulunması ve bizimle yaptıkları fotoğraf birlikteliği sonuç olduğu için, bir yıllık dernek iken bakanlık tarafından hibenin sunulması bizi daha da fazla motive etti. Bunun devamını sağlayacak Manisa halkı ve Manisa gençliği olacak. Oluşturduğumuz kütüphanede çağdaş Türk Edebiyatı, klasik Batı Edebiyatı, kişisel gelişim ve tarih kitaplarımızla burada okuyucularımıza da hizmet veriyoruz. Okuyucu, ders çalışan, kitap topluluğunun burada bir araya geldiklerinde çay, kahve ikramlarımızla keyifli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Her ay yenilenen kitap listemizle hem klasikler hem güncel Türk romanlarını okuyucuya sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Fotoğraf tutkusunu daha profesyonel boyuta çıkarmak için 1 yıl önce Manisa Fotoğraf Derneği ile tanıştığını belirten Burak Karaarslan, “Bundan yaklaşık bir yıl önce Manisa Fotoğraf Derneğiyle tanıştım. Burada aldığım eğitimler sonucunda kendi fotoğraf hobimi biraz daha profesyonelliğe taşımak için Nazmi hocamdan eğitim almaya başladım. Eğitimler sonrasında daha iyi kendimi geliştirdim. Daha iyi fotoğraflar çekmeye başladım. Burada kafenin içerisini, kütüphane olarak da kullanıyoruz. Şiir kitaplarımız var, şiir söyleşileri yapıyoruz. Sinema geceleri yapılıyor. Her zaman daha iyi bir bilgi almak için Nazmi hocamın yanındayız. Bu şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muradiye Atatürk Ortaokulunda öğretmen olan Sevim Erçelebi de, “Sürekli olarak fotoğraf tutkumu daha profesyonel bir hale getirme isteğim vardı. Manisa’da böyle bir yer var mı diye araştırırken burayla tanıştım. Hemen bir fotoğraf kursuna yazıldım. Fakat buradaki ortam, kafenin hem sıcak bir ortam olması hem de kafeden ziyade insanların buraya kitap okumaya gelmesi, farklı sosyal faaliyetler düzenlenmesi bizi buraya daha fazla çekti açıkçası. Kursum bitti, bir nebze de olsa daha güzel fotoğraflar çekebildiğimi düşünüyorum. Bana çok şey kattı. Buradaki sıcak ortam insanları buraya çekiyor. Seviyoruz burayı. Herkesi de bekleriz” diye konuştu.

MAFOD kurucu üyelerinden İsmail Aybey de şunları söyledi:

“Bundan 3 yıl önce Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde Nazmi Çaykara Hocamdan aldığımız fotoğraf eğitiminden sonra birlikte böyle bir dernek kurduk. Derneğimizde şu an için aktif olarak kullandığımız, söyleşiler yaptığımız, fotoğraf eğitimlerine devam ettiğimiz kafemiz, devlet destekli fotoğraf kafede hem fotoğraf çekme hem söyleşiler hem de kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Gayet hoş, nezih bir ortam. Burada olduğum için mutluyum.”

