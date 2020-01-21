Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı

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Manisa’nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 4 komiser yardımcısı göreve başladı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan 1 kadın 4 yeni komiser yardımcısı göreve başladı.

Yeni atanan komiser yardımcılarından Esma Galatalı, devriye ekipler büro amirliği, Onur Öztürk, Ufuk Koyun ve Cevat Karakuş’un ise Polis Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.

Salihli halkına daha sağlıklı ve verimli hizmet verilmesi adına personel sayısında iyileştirmeler yapıldığını belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, bu kapsamda 4 yeni komiser yardımcısının göreve başladığını söyledi.

Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe emniyet müdürlüğü olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

MANİSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:52

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