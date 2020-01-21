Manisa'da, aranan 2 hükümlü yakalandı

- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş 37 yıl 11 ay 15 gün ve 21 yıl 6 ay 8 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'hırsızlık', 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 37 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. ile 'silah ile yağma', 'kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına eziyet yapma', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'nin saklandığı evleri tespit etti. Dün yapılan operasyonda, 2 firari hükümlü de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, mahkemece tutuklandı. Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini belirtti.



MANİSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:25

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.