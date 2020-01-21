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Başkan Çelik şampiyon sporcuları ağırladı

İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'nda Türk Milli Takımı adına ter dökerek, 10 sıkletten 8'inde dereceye giren Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve yöneticilerini misafir etti. Şampiyon sporcular ve antrenörlerini çeşitli hediyeler ile ödüllendiren Başkan Çelik, "Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum. Daha nice başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Çelik şampiyon sporcuları ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası’nda Türk Milli Takımı adına ter dökerek, 10 sıkletten 8’inde dereceye giren Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve yöneticilerini misafir etti. Şampiyon sporcular ve antrenörlerini çeşitli hediyeler ile ödüllendiren Başkan Çelik, “Sporcu kardeşlerimize bize yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, başarıları için kutluyorum. Daha nice başarılar diliyorum” dedi.
Uluslararası Muaythai ve Avrupa Muaythai Federasyonu faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası, 1015 Aralık 2019 tarihlerinde 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Gençler kategorisinde 10 sıklette Türk Milli Takımı olarak yarışan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 8 madalya kazandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ediz Barış ve şampiyonada dereceye giren mili sporcuları misafir ederek, tebrik etti ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.
Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ediz Barış, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak 2019 yılında toplamda 9 uluslararası başarı elde ettikleri bilgisini vererek, bu başarılardan 8’inin Avrupa, 1’inin de dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sporcuları tebrik ederek, “Sporcularımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Son katıldıkları şampiyonada büyük başarı elde ettiler. Emeği geçen antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sıfırdan alıp yetiştirdikleri sporcuların uluslararası müsabakalarda şehrimizi, ülkemizi temsil etmesi, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah bundan sonra da daha nice başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası’nda Damla Dinçer Üst Genç Bayanlar 63,5 kg 2., Atakan Delikan Üst Genç Erkekler 45 kg 3., Betül Durmuş Üst Genç Bayanlar 60 kg 3., Ömer Faruk Öksüz Üst Genç Erkekler 42 kg 3., Eminegül Güner Alt Genç Bayanlar 51 kg. 3., Şükran Öncü U23 Bayanlar 45 kg 3., Zehra Alkan U23 Bayanlar 48 kg 3., Kader Seven U23 Bayanlar 54 Kg 3. oldu.

MANİSA

21 Ocak 2020 Salı

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