Yunusemreli judocular ümitler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü judo sporcuları, Kilis’te yapılacak Ümitler Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü judocuları, Ümitler Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 2426 Ocak tarihlerinde Kilis’te gerçekleştirilecek şampiyona öncesi antrenmanlarını yoğunlaştıran sporcular haftanın 7 günü çalışıyor. Uzun bir süredir bu şampiyonaya hazırlandıklarını kaydeden takım antrenörü Orhan Akdemir, müsabakalarda başarılı dereceler elde etmeyi amaçladıklarını belirtti. Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz başından bu yana şampiyonaya hazırlanıyoruz. 24 26 Ocak tarihleri arasında Kilis'te yapılacak Ümitler Türkiye Şampiyonasına haftanın 7 günü günde iki antrenman halinde kondisyon, teknik ve taktik çalışması yapıyoruz. 15 sporcu ile en iyi şekilde ilimizi temsil etmeyi, milli takımımıza sporcular kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda bizlerin her zaman yanında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Sporcuları Emine Mihrace Çelen, Kardelen Öztürk ve Halil Öğer de hedeflerinin Yunusemre Belediyespor Kulübünü ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olup Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

MANİSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:52

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