Otel odasında uyuşturucu haplarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otel odasında 1971 ecstasy hap ile yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otel odasında uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu otele dün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otel odalarından birinde 1971 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.



MANİSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:52

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