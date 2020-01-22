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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi

DHA

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen Şükrü Karacan (53), büyük şaşkınlık yaşadı. Genel Cerrah Güvenç Diner tarafından bilgilendirilen Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi.

- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen Şükrü Karacan (53), büyük şaşkınlık yaşadı. Genel Cerrah Güvenç Diner tarafından bilgilendirilen Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi.
Alaşehir'de otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan, geçen 6 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner tarafından muayene edilen ve gerekli tahlilleri yapılıp, röntgen filmleri çekilen Karacan'a, safra kesesinde taş olduğu yönünde teşhis konuldu. Ancak, muayenede doktorları şaşırtan şey Karacan'ın iç organlarının yerinin diğer insanlara göre ters yerde olması oldu. Genel Cerrah Diner tarafından bilgilendirilen Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi. Karacan'ın safra kesesindeki taşlar, ameliyatla alınıp, sağlığına kavuşması sağlandı.
Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Güvenç Diner, "Karın ağrısı şikayetiyle gelen hastanın ameliyatı için yaptığımız tetkikler sonucu iç organlarının ters yerlerde olduğunu fark ettik. Karaciğer normal yerleşimi yeri olan sağda değil, solda olduğu için biz bu ameliyatı özellikli ameliyatlar sınıfına  soktuk ve hastanemizde kolesistektomi operasyonu yaptık. Karaciğer ve safranın solda olması, bizim açımızdan nadir görülen ve ameliyat tekniğimizin rutini dışında olan bir durumdu. Ancak, buna rağmen ameliyatı yapıp, hastamızı sağlığına kavuşturup, taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.
Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de ameliyatın başarı bir şekilde hastanelerinde yapılabilmesinin kendileri açısından gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Sağlığına kavuşan Şükrü Karacan'ın iç organlarından safra kesesi ve karaciğeri normalde sağda olması gerekirken solda; kalp ve dalağı normalde solda olması gerekirken, sağda bulunuyor.

MANİSA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:51
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