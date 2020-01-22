Vali Deniz incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Manisa Temsilciliğini ve Saruhanlı’da faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz, Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünü ziyaret etti. İlk olarak Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Deniz, Kurum Müdürü Nedim Bozkurt ve ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Fidanlığı gezerek incelemelerde bulunan Vali Deniz, personel ile de sohbet etti. Vali Deniz daha sonra Selimşahlar Mahallesinde bulunan Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne giderek incelemelerde bulundu. Kurum Müdürü Mustafa Deniz’den bilgi alan Vali Deniz, ekim alanlarını gezdi.

Vali Deniz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Manisa Temsilciliğini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. TSE İl Temsilcisi Muhittin Aydın’dan kurumun Manisa’daki faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Deniz, TSE’nin yaptığı çalışmaların amacının toplumun yaşam düzeyini yükseltmek olduğunu söyledi. Kurum binasında incelemelerde bulunan ve test laboratuvarlarını gezen Vali Deniz, personel ile sohbet ederek kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ahmet Deniz, Saruhanlı İlçesinde faaliyet gösteren özel bir tavuk işletmesini de ziyaret etti. Saruhanlı İlçesinde 4 bin 200 metrekare kapalı alanda hizmet veren tavuk üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Deniz, yetkililerden üretim hakkında bilgi aldı, firma çalışanları ile sohbet etti. Tarım İl Müdürü Metin Öztürk’ün de eşlik ettiği ziyarette Manisa’nın üreten ve potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu ifade eden Vali Deniz, üretimde teknolojinin kullanılarak, Manisa ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

MANİSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:26

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.