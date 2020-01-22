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Demirci heyetinden Başkan Ergün'e OSB teşekkür

İHA

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü MASKİ hizmet binası makamında Demirci'ye kazandırılacak olan OSB alanı ile ilgili olarak teşekkür ziyaretinde bulundu.

Demirci heyetinden Başkan Ergün'e OSB teşekkür

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü MASKİ hizmet binası makamında Demirci’ye kazandırılacak olan OSB alanı ile ilgili olarak teşekkür ziyaretinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ ikiz kulelerdeki makamında Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Teşekkürlerini iletmek için ziyarette bulunduklarını belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, “Demirci’ye, Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi tesisi için bir aradayız. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin bu teşebbüsü desteklemiş olmasından, desteğinin arkamızda olmasından son derece mutluyuz. Siz her hayırlı hizmetin arkasındasınız. Böyle bir endişemiz yoktu zaten. Kısa süre içinde bu konuda başarılı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Sanayinin memleketin en ücra köşelerine kadar yayılması, Manisa’nın kalkınması demek. Bu Wolksvagen yatırımı ile birlikte Manisa merkez sanayinin sınırlarına geldi. Dallarından inşallah bizler de istifa ederiz diyoruz. Bu konuda da desteğinizi talep ediyoruz” dedi.

“Demirci’deki kalkınmayı hızlandıracaktır”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan çalışmanın hayırlı olması dileklerini ileterek, yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün, ülkenin ve Manisa’nın kalkınmasında OSB’lerin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Ulusal ve yerel kalkınmaya destek verecek olan, istihdamı sağlayacak olan faydalı bir teşebbüs ve yatırımlar. Demirci’nin de bunların içinde bulunması o bölgedeki kalkınmayı daha da hızlandıracaktır. Önemli olan yatırımcıları bu alan içine çekebilmek. Önümüzdeki ay içinde Wolksvagen ile ilgili inşallah açıklamanın da yapılması en kısa sürede gerçekleşir ki yatırımcıların bir an önce Manisa’ya gelmesine katkı sağlayacaktır. Konusu açılmışken belirteyim bu seneki planlamalarımız içinde Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı nezdinde yapılan toplantılarda Büyükşehir bünyesinde hem seracılık hem de meyve gelişimi noktasında bu sene büyük bir desteğimiz olacak. Bununla ilgili hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Sera yatırımlarımızı biliyorsunuz, 200’ün üstünde desteğimiz var ilçelerimizde. Bu kapsamda Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı ve Kula gibi ilçeler daha çok kırsal ve dağlık olan alanlarda yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla yılda iki ürün alacak bir çalışmayı desteğini verdiğimiz vatandaşlardan geri dönüşleri alıyoruz. Hepsi mutlu olduğunu söylüyor. Bunu daha da geliştirecek hamlelerimizi en kısa sürede açıklayacağız. Bunların içine Demirci de dahil. Bu konuda gerekli talepler ilçelerimizden alınıyor” diye konuştu.

Demirci’ye sera konusunda destek istedi
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Başkan Cengiz Ergün’ün sera açıklamalarının ardından sera konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini talep etti. Başkan Selçuk, “Sayın Kaymakamımız süs bitkileri yetiştirmeyle ilgili Büyükşehir olarak yardımcı oluruz diye ifade etmişsiniz. Biz kaymakamlığa Demirci Belediyesi’ne ait olan bir araziyi süs bitkileri yetiştirmek için tahsis ediyoruz. Bizim de aynı yerde farklı bir projemiz vardı. Vatandaşa dalından domates, salatalık toplayıp evine alabileceği bir sera planlıyorduk. Süs bitkilerinin yanına bir tane de domates serası olur diye düşünüyoruz. Sıcak suyumuz var orada. Yerini de biz ayarlayacağız. Sıcak suyu içinde dolaştırarak üretim yapacağız” diye konuştu.

“Önceliğimiz kırsal kalkınma ve yol”
Başkan Ergün de Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği verebileceklerini belirterek, bu yatırım döneminde önceliklerinin kırsal kalkınma ve yol olduğunu söyledi. Başkan Ergün, “Yatırım itibariyle iki konumuz var. Biri kırsal kalkınma, sera, meyvecilik, fidan dağıtımı. İkincisi ise eskiden bilinen adıyla köy yolları şimdinin mahalle arasındaki yolların asfaltlanması ve sathi kaplanması. Önceliğimiz bunlar. Merkezde de önceliğimiz otopark konusunda çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Başkan Ergün’e Demirci heyeti tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

MANİSA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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