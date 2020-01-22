– Manisa’da 3 yıl önce bir ay çalıştığı iş yerine giren hırsız, yaklaşık 150 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı düzenlenen operasyonla yakalarken, çelik kasa ise boş bir arazide balyozla açılmış şekilde bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarını aldı. İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının S.B. (32) olduğunu belirledi. Zanlının ikametine yapılan operasyonda S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. İş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu. İçinde 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı iddia edilen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı olduğu belirtilen S.B.'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir aylığına çalıştığı öğrenildi.

MANİSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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