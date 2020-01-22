Manisa’da art arda iki deprem

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yarım saat arayla iki deprem meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

MANİSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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