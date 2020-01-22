Manisa’da 5.4 büyüklüğünde deprem Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul’da da hissedildi.

MANİSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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YATSI 19:47

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