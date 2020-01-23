Manisa’daki deprem paniğe neden oldu Merkez üssü Akhisar olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa fırladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı. Depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar evlerine girmeye korkarken, deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Kütahya ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde de hissedildi. Depremin merkez üssü olan Akhisar’da ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Akhisar’a bağlı Selçikli köyünde bazı metruk evlerin yıkıldığı bilgisi alınırken ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Gördes'in Karayağcı Mahallesi’nde de bir metruk evin yıkıldığı bilgisi alındı. Manisa Valisi Ahmet Deniz ilk gelen bilgilere göre depremde can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

Deprem anında büyük bir panikle sokağa fırlayan vatandaşlar evlerine dönmeye korkarken, deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

MANİSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:51

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