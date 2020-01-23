Aydın'daki 3.7'lik deprem anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN´da akşam saatlerinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panik halinde sokağa çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'ta alınan bilgiye göre Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesinde saat 19.49´da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Sarsıntı ile birlikte bir kafedeki müşteriler panikle dışarıya kaçtı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların korku içinde dışarıya kaçtığı görülüyor.



MANİSA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.