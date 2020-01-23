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Belediyeden yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Turgutlu Belediyesi, tarihe geçen bir toplu ...

İHA

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile işçilere yüzde 35 zam yapıldı. Kadınlar için de sözleşmede birçok ayrıcalık yer alırken, kadın çalışanlara ayda bir gün izin verilecek.

Belediyeden yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Turgutlu Belediyesi, tarihe geçen bir toplu iş sözleşmesine imza attı

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genelİş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile işçilere yüzde 35 zam yapıldı. Kadınlar için de sözleşmede birçok ayrıcalık yer alırken, kadın çalışanlara ayda bir gün izin verilecek.
DİSK’e bağlı Genelİş Sendikası 7 No’lu Şubesi ile imzalanan Turgutlu Belediyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşmede yer alan birçok madde ilk kez sözleşmelerde yer aldı. Yapılan sözleşme ile işçilere toplamda yüzde 35 oranında zam yapıldı. Sözleşmede disiplin suçlarına 'Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir' maddesi eklenirken, kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 1 gün izin ve ayda 1 gün regl izni verildi. 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da bayram ikramiyesi verilecek. İlk kez anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlara eğitim yardımı yapılacak. Hac ibadetini yapmak isteyenlere ise ücretli izin verilecek.

Tasarruf tedbirleriyle 7 milyon tasarruf sağlandı
Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz seçim sürecinde her şey güzel olacak demiştik. Turgutlu’da gerçekten her şey güzel olmaya başladı. Ben size belediyeyi devraldığımız on aylık süreçte yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. On ay gibi bir sürede Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün verdiği rakamı söylüyorum size, 7 milyon liraya yakın tasarruf yapmışız. Bu tasarrufu nasıl yaptık? Turgutlulu'nun bir kuruşunu yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyeceğim. O hakları siz işçi kardeşlerime veriyorum arkadaşlar. Belediyeyi devraldığımızda belediye personelinin maaşları ödenecekti, 600 bin lira açık vardı. Biz 30 yıl sonra belediyeyi aldılar, daha ilk ay maaşları ödeyemediler demesinler diye 600 bin lira dışarıdan para bulduk işçilerimizin maaşlarını ödedik. 2019 yılının Kasım ayına kadar belediyemizin dışarıdan alışveriş yaptığı bütün esnafımıza olan borçlarımızı ödedim. Ve artık kasamızda paramız da var, yatırım yapmak için de paramız var, işçilerimize bu hakları vermek için de paramız var. Demek ki doğru yönetilince her maaş dönemi Turgutlu Belediyesi bir taşınmazını satmak zorunda değilmiş. Hepiniz hatırlarsınız ayın 15’i gelmeden burada belediyeye ait arsalar, araziler satışa çıkarılıyordu, işçinin maaşı öyle ödeniyordu. 10 ayda Turgutlu Belediyesine ait hiçbir yeri satmadım, bir kuruş kredi kullanmadım. İmzaladığımız sözleşme ile işçi kardeşlerimize daha önce verilmeyen birçok hak verdik. Maaşlarına yüzde 35 oranında bir zam yapmış olduk. Çiçeğe, böceğe verilen paraları ben işçi kardeşlerime veriyorum. İmzalayacağımız sözleşmenin işçi kardeşlerimize, sendikamıza, Turgutlumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İşçiler tarafından törende lokma döktürüldü. İmza töreni sonrası işçilerle birlikte Belediye Başkanı Akın, Milletvekili Bekir Başevirgen, Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan davul zurna eşliğinde halay çekerek sözleşmeyi kutladı.
Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Genelİş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çalışkan, Genelİş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediye işçileri katıldı.

MANİSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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