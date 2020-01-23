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Deprem Akhisar ve Kırkağaç'taki binalarda hasara neden oldu

İHA

Manisa'da merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde bazı binalarda hasara neden oldu. Manisa protokolü, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem Akhisar ve Kırkağaç'taki binalarda hasara neden oldu

Manisa'da merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde bazı binalarda hasara neden oldu. Manisa protokolü, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dün akşam saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından 200’ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Deprem, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet, Musalar, Selçikli ve Karabörklü ile Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt mahallelerindeki bazı evlerde hasara neden oldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Burak Aslay, Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, başkan danışmanları, daire başkanları depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki hasar tespit çalışmalarında ise AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz yer aldı.
Tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, protokol üyeleriyle birlikte mahallelerde deprem dolayısıyla hasar gören kamu kurumu, bina ve evlerde incelemelerde bulundu. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin de tüm ekipleriyle birlikte teyakkuza geçtiğini belirten Ergün, olası bir depremin daha yaşanabileceği endişesiyle evlerine girmeyen vatandaşlara gece boyunca çorba ikramı yapıldığını söyledi. Başkan Ergün, “Tüm hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun” dedi.
Depremin meydana gelmesiyle birlikte hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Gördes ve Kırkağaç’ta anında vatandaşların yanında yer aldı. İtfaiye ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, evlerini tahliye eden vatandaşlara yardımcı oldu. Zabıta ekipleri, geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Olayın sabahında ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yardım elini uzattı. Vatandaşlara atkı, ayakkabı ve mont dağıtımı yapılırken, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, özellikle kadınlara ve çocuklarla yakından ilgilendi.

MANİSA

23 Ocak 2020 Perşembe

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