5 yıl aradan sonra Akhisar Alışveriş Festivali yeniden başladı

Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremle Türkiye gündemine oturan Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2326 Ocak tarihleri arasında kutlanacak olan Akhisar Alışveriş Festivali 5 yıl aradan sonra tekrar başladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Alkın, esnaf odaları temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile Atatürk Parkı önünde başlayan kortej yürüyüşü Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi üzerinden Emekli Öğretmen Şükran Ayaz parkı önünde son buldu.

Şükrü Ayaz Parkında yapılan açılış konuşmasında festival amacının zor zamanlar geçiren esnafın yüzünü güldürmek ve indirimli ürünleri halk ile buluşturmak olduğunu söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivalin 4 gün süreceğini Pazar günü de Ece Seçkin konseri ile de final yapılacağını kaydetti.

İlk olarak söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Bütün Akhisarımıza Manisamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşamdan itibaren Akhisarımız adeta beşik gibi sallanıyor. 5.4 şiddetinde olan depremde sonrasında artçı depremler ile şimdiye kadar devam etti. Biz dün akşamdan itibaren arkadaşlarla beraber bütün hasar meydana gelen mahallerimizi ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla hemşirelerimizle birlikte olduk. Deprem için çok üzüldük ama bugün itibariyle sevinçliyiz. Niye sevinçliyiz mal kaybımız, can kaybımız yok. Yaralanmalar yok adeta kimsenin burnu bile kanamadı. Rabbim beterinden korusun. Biz tabi ki deprem bölgesinde yaşayan Akhisarlılar ile birlikte buna alışmak zorundayız. Depremden tabi ki korkacağız ama depreme göre de tedbirlerimizi almamız gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. İnşallah bundan sonra belediyemiz ile birlikte belediyemizin öncülüğün de sivil toplum örgütleriyle birlikte eğitimci arkadaşlarımızla birlikte bütün milletimizi, hemşehrilerimizi depreme karşı nasıl davranmalıyız, depremi nasıl karşılamalıyız, nasıl korunmalıyız bunların hepsinin eğitimini almamız lazım. Alışveriş festivali hepimiz için değerli, hayat devam ediyor. Depremler de olacak ama hayatımız devam edecek.” dedi.



"Çok büyük bir afeti atlattık"

Tüm Akhisarlıları festivale davet eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Gönül isterdi ki festivalimize coşkulu ve heyecanlı bir şekilde başlayalım; ama hepimizin aklında dünkü deprem var. Çok şükür Akhisar belediyemiz, Manisa Büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, AFAD ve Kızılay yetkililerimiz ile birlikte dün akşamdan beri sahadaydık. Hiçbir büyük sorun yaşamadan tüm vatandaşlarımıza ulaşarak çok güzel bir şekilde bu afeti atlattık. İnşallah can ve mal kaybı olmadan bundan sonraki günler geçecek. Vekilimizin dediği gibi hayat devam ediyor. Alışveriş festivalimizi erteleyip ertelememek için sabah toplantılarımızı yaptık ve kararsız kaldık. Ama şunu da biliyoruz ki çok büyük bir afeti büyük bir şans ile atlattık ve artık önümüze bakmak lazım. Bu sebeple de tüm Akhisarlıları alışveriş festivaline davet ediyorum. Esnafımız kış aylarını çok sıkıntılı geçiyor onlara bir can suyu olsun istedik. Ara tatil dönemindeki çocuklarımıza güzel etkinlikler yapalım dedik ve bu sayede de çarşımızı canlandırmayı hedefledik. Daha önceki yıllarda bu festival başlatanlara da çok teşekkür ediyorum ama daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı ara verildi. Biz göreve geldiğimiz zaman Akhisar esnafını canlandıracağız dedik. Merkez çarşıyı canlandırmak lazım bunun için çeşitli projeler düşündük. Bu projelerden bir tanesi de Alışveriş festivali oldu. 4 gün boyunca dolu dolu programlarımız var. En son Ece Seçkin konserimiz var. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa hava şartları da uygun olursa 4 gün boyunca Akhisarlılar burada hem eğlenecekler hem alışveriş yapacaklar hem esnafımız kazanacak hem dün akşam yaşadıklarımızı unutacağız ve önümüze bakarak Akhisar’ımızı daha güzel günlere taşıyacağız” dedi.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, “Bugün açılışını yapacağımız Alışveriş festivali Akhisar’ın bir ilçe olarak kesintili de olsa yürütmeye çalıştığı bir etkinlik. Türkiye'de ilçe bazında en uzun soluklu Alışveriş festivalini de biz yapıyoruz. Bu örnekleri detaylandırmak ve çoğaltmak mümkün. Söylemek istediğim şudur; Akhisar bizim, Akhisar’ın kıymetini bilelim, Akhisar’ı enteresan kılan sizlersiniz, eğer farkında değilsek kendimizin farkına varalım, kendimizi sevelim. Odam ve şahsım adına Hepinize saygılar sunuyor, Festivalin Akhisarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Festival açılışı sonrası Akhisar Bakkallar ve Benzerleri Esnaf Odası başkanı Zafer Kara ve yönetim kurulu tarafından Alışveriş Festivalinde, bin kişilik irmik helva dağıtımı da gerçekleştirildi.

