Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

İHA

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U14 Takımı Kuşadası'nda yapılan Sömestr Cup'ta şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U14 Takımı Kuşadası’nda yapılan Sömestr Cup’ta şampiyon oldu.
Yunusemre Belediyespor altyapıda başarıdan başarıya koşuyor. Kuşadası'nda gerçekleştirilen 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği Sömestr Cup’ta şampiyonluk kupasını Yunusemre Belediyespor U14 takımı kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Kulübümüz bünyesinde bulunan U14 takımımız kıyasıya mücadelenin yaşandığı Sömestr Cup’ta birinci oldu. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

MANİSA

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesinden “Atatürk ve Turgutlu” Konferansı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden “Atatürk ve Turgutlu” ...
Bakanlık Projelerini Anlattı
YEREL HABERLER Bakanlık Projelerini Anlattı
Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
YEREL HABERLER Akhisarlı öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini ...
5 yıl aradan sonra Akhisar Alışveriş Festivali yeniden başladı
YEREL HABERLER 5 yıl aradan sonra Akhisar Alışveriş Festivali ...
Manisa´da 5.4´lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)
YEREL HABERLER Manisa´da 5.4´lük depremin ardından artçılar sürüyor ...
Deprem Akhisar ve Kırkağaç'taki binalarda hasara neden oldu
YEREL HABERLER Deprem Akhisar ve Kırkağaç'taki binalarda hasara ...
Belediyeden yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Turgutlu Belediyesi, tarihe geçen bir toplu iş sözleşmesine imza attı
YEREL HABERLER Belediyeden yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün ...
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (5)
YEREL HABERLER Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor ...
Manisa Büyükşehir'den kaçak hafriyatla mücadele
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den kaçak hafriyatla mücadele
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor ...
Binali Yıldırım Manisa'ya geliyor Başkan Hızlı’dan Binali Yıldırım’ın da katılacağı danışma meclisine davet
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Manisa'ya geliyor Başkan Hızlı’dan ...
Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu
YEREL HABERLER Manisa'daki deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu
Manisa Valisi Deniz: “Hasar tespit çalışmaları için ekipler sahada” “Bize intikal eden bilgilere göre ağır hasarlı binalarımız yok”
YEREL HABERLER Manisa Valisi Deniz: “Hasar tespit çalışmaları için ...
Akhisarlılar geceyi sokakta geçirdi Merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremi 200’ün üzerinde artçı sarsıntı takip etti Vatandaşların korku dolu bekleyişleri devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisarlılar geceyi sokakta geçirdi Merkez üssü ...
Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa’da düzenlenecek
YEREL HABERLER Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa’da düzenlenecek
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
Başkan Ergün Akhisar'da
YEREL HABERLER Başkan Ergün Akhisar'da
Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır ...
Manisalı çiftçiler soğuk ve yağışlı havadan memnun
YEREL HABERLER Manisalı çiftçiler soğuk ve yağışlı havadan memnun
DHA YURT - Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (7)
YEREL HABERLER DHA YURT - Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem ...
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi / EK fotoğraflar
YEREL HABERLER Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ...
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)
YEREL HABERLER Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ...
Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi / EK fotoğraflar
YEREL HABERLER Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ...
Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti “Evlerimize girmeye korkuyoruz” Manisa’da artçı sarsıntılar devam ediyor Manisa Valisi Ahmet Deniz deprem bölgesinde Manisa Valisi Ahmet Deniz: “Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz”
YEREL HABERLER Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti “Evlerimize ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X