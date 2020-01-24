Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U14 Takımı Kuşadası’nda yapılan Sömestr Cup’ta şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor altyapıda başarıdan başarıya koşuyor. Kuşadası'nda gerçekleştirilen 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği Sömestr Cup’ta şampiyonluk kupasını Yunusemre Belediyespor U14 takımı kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Kulübümüz bünyesinde bulunan U14 takımımız kıyasıya mücadelenin yaşandığı Sömestr Cup’ta birinci oldu. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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