Turgutlu Belediyesinden “Atatürk ve Turgutlu” Konferansı

Turgutlu Belediyesi Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin yıl dönümünde Prof. Dr. Mevlüt Çelebi’nin konuşmacı olarak katılacağı, “Atatürk ve Turgutlu” Konferansı düzenleyecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1923 yılında Turgutlu’ya yaptığı ziyaret her yıl resmi törenlerle kutlanıyor. Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin yıl dönümünde saat 10.00’da Turgutlu Tren Garında ve saat 11.00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında resmi tören düzenlenecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerde “Atatürk ve Turgutlu” Konferansı da düzenlenecek. 26 Ocak Pazar günü Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezinde (Eski belediye binası) Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Mevlüt Çelebi’nin konuk olacağı konferans saat 20.00’de başlayacak.

Tüm vatandaşları Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ata’mız Ankara’dan hareket eden tren ile 26 Ocak 1923 günü Turgutlumuza ulaştığı Turgutlu Tren garında saat 10.00’da, saat 11.00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında ve pazar günü saat 20.00’da eski belediye binamızda yapılacak olan konferansa tüm halkımız davetlidir.” dedi.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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