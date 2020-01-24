Turgutlu Belediyespor kadın basketbol takımına milli gurur

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Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk ve U16 takımında forma giyen Şükran Sakallı milli takıma davet edildi.

Turgutlu Belediyesi Basketbolda milli gurur yaşadı. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk yardımcı antrenör olarak, Turgutlu Belediye U16 takımı forması giyen 15 yaşındaki Şükran Sakallı U15 Yıldız Kız Milli Takımına davet edildi. Antrenör Önk ve Şükran Sakallı 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Bursa’da düzenlenen kampa uğurlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan milli gurur yaşayan antrenör ve oyuncuyu milli kampa uğurladı. Başkan Akın, “Bizleri bu gururu yaşatan, göğsümüzü kabartan hocamız Ceyhan Önk’e ve oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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