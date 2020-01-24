Akhisar'da artçı depremler 500'ü geçti Manisa güne depremle uyandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.22’de meydana gelen 5,4'lük depremin ardından bugün saat 10.43'e kadar 501 artçı depremin yaşandığı belirtildi.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından bugün saat 10.43'e kadar 501 artçı sarsıntının daha yaşandığı kayıtlara geçti. Bugün AFAD'tan alınan verilere göre, sabah saat 06.04’de Musalar Mahallesi merkezli 3,8 ve yine saat 10.07’de Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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