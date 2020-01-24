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Salihli'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildi

İHA

Salihli Belediyesi "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenledi.

Salihli'de yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildi

Salihli Belediyesi "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenledi.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanun Yönetmeliğinin 7'nci maddesi uyarınca düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri, Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Eğitime katılanlara, Salihli Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Engin Bahçeci ile Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Hilal Demir tarafından bilgi verildi. Eğitimde katılımcılara yasal düzenlemeler, hayvan alımsatımüretim mevzuatı, hayvan davranışı, bakımı ve beslenmesi ile hasta hayvanların tanınması, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi konularında detaylı eğitim verildi.
Eğitimle ilgili açıklama yapan Veteriner işleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, yerel hayvan koruma görevlilerine dışarıda çok büyük işler düştüğünü söyledi. Hayvan koruma görevlilerinin kendilerinin gözlerikulakları olduğunu belirten yetkililer, bu görevlilerin başıboş sokak hayvanlarının korunup, kollanması ve bakımlarında gönüllü kişiler olduğuna dikkat çekti. Eğitime, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

MANİSA

24 Ocak 2020 Cuma

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