İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Manisa’da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında M.A. (40) idaresindeki 45 J 6319 plakalı servis aracına plakası öğrenilemeyen E. G.(46) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracıda, A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), E.G.(48), S.K.(30), A.T. (64) M.A.(40), A.G (18), B. D yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut hastanesinde tedavi altına alındı.

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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