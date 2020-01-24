Akhisarspor-Bursaspor: 0-1

STAT: Spor

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Deniz Turgut (xx), Anıl Usta (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (x) Tolga (x), Alperen (xx), Cocalic (xx), Kadir (x), Aykut (xx), Bjarnason (x) (Dk. 77 Hadzic x), Burhan (xx), Çekdar (x) (Dk. 61 Bertuğ x), Erhan (x) (Dk. 61 Muhammet Reis x), Cikalleshi (x)

BURSASPOR: Çağlar Şahin (xxx) Tayfur (xxx), Sedat (xx), Anıl (xxx), Onur (xxx), Shehu (xxx) (Dk. 90 Atanasov), Burak (xxx), Özer (xx) (Dk. 73 Aykut xx), Emirhan (xx) (Dk. 65 Recep xx), Serdar Özkan (xxx), Seleznyov (xxx)

GOL: Dk. 57 Seleznyov (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Seleznyov, Çağlar Şahin, Shehu (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Seleznyov (Bursaspor)TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, evinde Bursaspor'a mağlup oldu: 0-1. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 57. dakikada eski Akhisarsporlu Seleznyov attı. Ukraynalı yıldız, 88. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Akhisarlı taraftarlar, kulübün Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığı dönemin yıldızı olup geçen sezon olaylı bir şekilde takımdan ayrılarak önce Malaga'ya, ardından Bursaspor'a imza atan Seleznyov'u top her ayağına geldiğinde ıslıkladı. Ligde şampiyonluk hedeflerken 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akigo, bu skorla 28 puanda kaldı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, maç sonrası bazı futbolcumara tepki gösterdi. Bursaspor ise Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 33 yaptı. Bursaspor'da lisansları maç öncesi çıkan yeni transferlerden Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl ilk 11'de forma giyerken Kerem Can Akyüz ve kaleci Emrullah Şalk yedek kulübesinde oturdu.

44´üncü dakikada gelişen Akhisarspor atağında Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa çaprazdan Erhan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

57´nci dakikada konuk ekip öne geçti. Serdar Özkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üstünde iyi yükselen Seleznyov düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

78´inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Akhisarlı Muhammet Reis'in direk kaleye gönderdiği şutu kaleci Çağlar 90'dan çıkardı.

85´inci dakikada Tolga'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Mücadeleyi Bursaspor 1-0'lık skorla kazandı.



MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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