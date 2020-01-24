TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Bursaspor: 1

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TFF 1. Lig’in 19. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Bursaspor’a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

44. dakikada Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa çaprazdan Erhan’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

57. dakikada Serdar Özkan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üstünde iyi yükselen Seleznov düzgün bir vuruşla uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 01

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet’in direkt kaleye gönderdiği şutu kaleci Çağlar 90’dan çıkardı.

85. dakikada Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada Aykut’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.



Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Yasin Kol xx, Deniz Turgut xx, Anıl Usta xx

Akhisarspor: Gökhan x, Tolga x, Cocalic xx, Alperen x, Kadir x, Bjarnason x (Hadzic dk. 77 x), Aykut xx, Burhan x, Çekdar x (Bertuğ dk. 61 x), Erhan x (Muhammet dk. 61 x), Cikalleshi x

Yedekler: Milan, Halil, Musa, Uğur, Onur, Ali Kaan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bursaspor: Çağlar xx, Shehu xx (Atanasov dk. 90+5 ?), Sedat xx, Anıl xx, Onur xx, Emirhan xx (Recep dk. 64 x), Tayfur xx, Özer xx (Aykut dk. 73 x), Burak Altıparmak xx, Serdar xxx, Seleznyov xxx

Yedekler: Emrullah, Cüneyt, İsmail, Kerem, Mamadou, Batuhan, Ali

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Seleznov (dk. 57) (Bursaspor

Sarı kartlar: Alperen, Cocalic (Akhisarspor), Tayfur, Anıl, Özer, Çağlar, Shehu, İbrahim Üzülmez (Bursaspor)

MANİSA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

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