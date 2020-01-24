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Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından

İHA

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisarspor evinde Bursaspor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Akhisarspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Akhisarspor evinde Bursaspor’a 10 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Zor bir maç ve zor bir geceydi bizim için, böyle olacağını biliyorduk. Zira rakibimiz 8 maçtır kendi sahasında maç kaybetmemiş bir takımdı, zor bir maç olacağını söylemiştim nitekim de öyle oldu. İlk yarıda rakibe biraz imkan verdik, ikinci yarıda kendi kimliğimiz ve karakterimize bürünerek zor bir deplasmandan galip geldik. Bugün bol pozisyonlu bir maç izlemedik ve ama mücadelenin yüksek olduğu bir maç izledik. Zor deplasmanlara gideceğiz ama bizim için önemli olan galibiyet. Bugün buraya gelip bizleri destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Bugünkü maçta hakikaten ikinci yarı karakter ortaya koydular, her ne kadar top rakipte olsa da çok fazla pozisyon vermedik. Her iki takım açısından bol pozisyonlu bir maç olmadı. Atanın kazanacağı bir tablo gibi gözüktü biz attık, kazandık. Akhisarspor’a bundan sonraki maçlarında diliyorum. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi de tamamlamamız gerekiyor, çünkü 1 ya da 2 oyuncuya ihtiyacımız var” dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, “Öncelikle üzgünüz tabii ki sahamızda çok önemli bir rakibimize mağlup olduk. Sahamızdaki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bundan dolayı oyuncularımızla birlikte hepimiz gerçekten çok üzüldük. Maçta mağlup olmayı hiç düşünmemiştik. Rakibimizin zaten tek pozisyonu var ve gol oldu. Biz özellikle maçın ikinci yarısında golü yedikten sonraki bölümde çok baskı yaptık, 2930 tane ortamız var. Ama bir türlü o topu içeriye sokamadık, topu içeriye sokamadığımızda da bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Futbolcularımız çok istediler, galip gelmeyi çok istiyorduk. 4 haftadır gol atamıyoruz, galip gelemiyoruz, bunun stresini bu maçta atmak istiyorduk. Girdiğimiz pozisyon vardı, belki maçın en net pozisyonu bunu gole çevirebilseydik maç çok daha farklı olurdu. İkinci yarıya iyi başladık, ikinci yarı başında birkaç değişiklik yaptık. Ama golü yedikten sonra 3 forvete döndük, bütün forvetlerimiz oyundaydı.
Yakaladığımız pozisyonlarda oldu, belki İrfan’ın kafa vuruşu gol olsaydı maçı da çevirebilirdik. Ardından Bertuğ ve Sokol’un şutu var. Ama neticede gol atamadığınız zaman rakibinin de tek pozisyonu gol olduğunda böyle kaçınılmaz sonuç oldu. Çok üzgünüz ama lig uzun bir maraton, bugün bir galibiyete ihtiyacımız vardı ama bunu başaramadık. Taraftarımız özellikle bizi ikinci yarı müthiş desteklediler, müthiş motive ettiler ve takımla bütünleştiler. Onlara da galibiyeti armağan etmek istiyorduk ama ne yazık ki onu başaramadık. Onun için taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha fazla çalışacağız, herkes çok konuşacak bir şeyler söyleyecek bu tür şeyleri daha önce de yaşadık ve çıktık. Bu defa da çıkacağız. Bu iş de bizim oyuncularımızın işi, daha fazla çalışacağız, yaptığımız hataları daha fazla irdeleyeceğiz” dedi.

MANİSA

24 Ocak 2020 Cuma

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