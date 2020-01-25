Manisa FK, Trabzon'da terleyecek

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Hacettepe'yi 4-0 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Manisa Futbol Kulübü, yarın Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak. Trabzon Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Hacettepe'yi yenerek yeniden moral bulduk. Tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz. Bu nedenle Trabzon'dan mutlak 3 puan almayı hedefliyoruz" diye konuştu.



MANİSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.