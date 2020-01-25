Turgutlu'dan Elazığ'a yardım eli

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yardım kampanyası başlattı. Acil ihtiyaç olan battaniye, yorgan ve çadır toplanacak.

Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesi Elazığ’a yardım elini uzatıyor. Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa düzenlediği kampanyada acil ihtiyaç olan battaniye, yorgan ve çadır toplanacak. Eski belediye binasında 26 Ocak Pazar saat 17.00’ye kadar toplanacak yardımlar daha sonra bölge halkına gönderilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle bölge halkının battaniye, yorgan ve çadır ihtiyacı oluşmuştur. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 26 Ocak Pazar saat 17.00’ye kadar Eski Belediye Binasında battaniye, yorgan ve çadır toplanacaktır. Yardımsever halkımızla birlikte depremin açtığı yaraları en kısa sürede saracağız”dedi.

MANİSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

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