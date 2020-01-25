Somalı nakliyeciler Elazığ'a ücretsiz yardım malzemesi taşıyacak

S.S. Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Soma'da toplanacak yardım malzemelerini büyük depremle sarsılan Elazığ'a ücretsiz götüreceğini duyurdu.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet kurumlarının yanı sıra kurum ve kuruluşlar da depremin yaralarını sarmak amacıyla kampanyalar başlatıyor. Bu kapsamda S.S. Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi depremin yaralarını sarmak amacıyla Soma'da toplanacak yardım malzemelerini deprem bölgesine ücretsiz götüreceğini duyurdu. Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı, "Millet olarak yardımseverliğimizi yaşanan Elazığ depremiyle kenetlenerek bir kez daha göstermiş olduk. Bizde kooperatif olarak vatandaşlarımıza bir nebze yaralarını sarmak için Soma'da toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine götürmeye hazırız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MANİSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

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