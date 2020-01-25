Binali Yıldırım: "Ekiplerimiz kayıpların daha fazla olmaması için büyük gayret gösteriyor" Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Manisa'da depremden zarar gören evleri ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, geçtiğimiz Çarşamba akşamı 5.4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Manisa'da depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ'daki depremle ilgili konuşan Yıldırım, "Allah'a şükür deprem sonrası devletimiz anında müdahale etti. Ekiplerimiz kayıpların daha fazla olmaması için büyük gayret gösteriyor" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa’ya gelen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 22 Ocak tarihinde Akhisar’ın Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerlerden biri olan Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yıldırım’a, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekil Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen eşlik etti. Binali Yıldırım’ı Kırkağaç’ın Karakurt Mahallesi'nde Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, Ak Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör karşıladı.

Yıldırım, zarar gören evleri tek tek incelerken, son durum ile ilgili bilgi aldı ve daha sonra ise depremzedeler ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, Akhisar'daki depremin hasarı henüz yeniyken Elazığ'dan daha şiddetli bir depremi haber aldıklarını hatırlatarak, "Allah’a şükür deprem sonrası devletimiz anında müdahale etti. Anında orada tüm görevliler hazır olup müdahale ediyor ve kayıpların daha fazla olmaması için büyük gayret gösteriyor. Depreme karşı çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Kadınlarımızı, gençlerimizi depremde ne yapmak gerekiyor öğretmemiz gerekiyor. İnsan hayatından daha önemli bir şey olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız ve yapılarımızı daha sağlam yapacağız. Tabii ki devletimiz, belediyeler gerekli denetimleri yapması lazım ama asıl işin sahibi binayı yapanlar, yaptıranlardır. Onların da sorumlu ve dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Bu deprem inşallah ders olur. Daha büyük acılar yaşamadan gerekli hassasiyeti hep birlikte gösteririz” dedi.

Yıldırım, Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve ilçeden ayrıldı.

MANİSA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.