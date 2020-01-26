Cansuyu’ndan Elazığ’a yardım seferberliği

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere Cansuyu ekiplerinin olay yerine ivedilikle hareket ettiğini ifade eden Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova, yardımların kente ulaşarak halka dağıtımlara başladığını söyledi.

Yaşanan depremin can ve mal kaybına yol açtığını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa Temsilcisi Fatih Akova, bu üzücü olayı topyekûn bir olarak atlatacaklarını söyleyerek, “Gün birlik olma zamanıdır. Gün acıyı hissedip ekmeği paylaşma günüdür. Bu kış aylarında evsiz kalan vatandaşlarımız için acilen kalabilecekleri prefabrik evler yapılıp enkaz kaldırma çalışmalarına yardım edip Elazığ’ı yeniden imar etme günüdür. Bunun için herkesin karınca kararınca cep telefonlarından AFET yazıp 6639’a bir SMS atarak 10 TL destek olma zamanıdır. Bu çalışmalara bizzat katılmak isteyenler için Manisa Temsilciliğimizin 05423013445 numaralı telefonu 24 saat açıktır. Tüm Manisalıların desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

MANİSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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