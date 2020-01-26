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Manisaspor 25 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı

İHA

Son üç puanını geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'in 29. haftasında ligden çekilen Gaziantepspor karşısında 30 hükmen galip sayılmasıyla kazanan Manisaspor, 25 hafta sonra TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor'u 10 yenerek bu hasretine son verdi.

Manisaspor 25 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı

Son üç puanını geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’in 29. haftasında ligden çekilen Gaziantepspor karşısında 30 hükmen galip sayılmasıyla kazanan Manisaspor, 25 hafta sonra TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor’u 10 yenerek bu hasretine son verdi.
Yaşadığı zor günler sonrası mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta adeta dibe demir atan ve çoğu altyapıdan gelen gençlerle sahaya çıkan Manisaspor, lig lideri Serik Belediyespor’u ligin 20. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda 10 yenmeyi başardı.
Son galibiyetini 20182019 sezonunda TFF 2. Lig'de ter dökerken deplasmanda Hacettespor’u 20 yenerek alan Manisaspor, son üç puanı ise aynı sezonun 29. haftasında ligden çekilen Gaziantepspor’un maçlara çıkmama kararı sonrası 30 hükmen galip gelerek elde etmişti.
Uzun bir aradan sonra Serik Belediyespor'a karşı alınan galibiyet kulüpte büyük bir sevince neden oldu.

Serkan Özşen: “Manisasporumuz hak ettiği galibiyete ulaştı”
Manisaspor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Serkan Özşen, Serik Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Öncelikle deprem acısı ile sarsılan Elazığ, Malatya ve diğer illere, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özşen, müsabakaya ilişkin olarak ise, “Manisasporumuz, Serik Belediyespor karşısında inandı ve kazandı. Elbette ki bir çiçekle bahar olmaz ancak inanan ve tek yürek olan Manisasporumuz hak ettiği galibiyete ulaştı. Hocamız Naci Duman’ı, teknik ekibimizi ve tüm futbolcu kardeşlerimi, taraftarımızı ve emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyoruz. Şimdi bir ve beraber olma zamanıdır. Malumunuz yeni bir yönetim oluşturduk. Başkanım Murat Yörük ve tüm yönetici kardeşlerim inanarak zor şartlara rağmen göreve talip olduk. Biz şartlar ne olursa olsun her zaman Manisasporumuzun yanındayız” dedi.
Manisaspor, bu sezon aldığı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve silinen 6 puan sonrası henüz puanla tanışamamış şekilde ligin son sırasında yer alıyor.

MANİSA

26 Ocak 2020 Pazar

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