22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa’daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Manisa'da son 16 saatte 119 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.

22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22’de merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sadece 26 Ocak saat 00.00’dan 16.00’a kadar Manisa’da en büyüğü 4.0 büyüklüğünde 119 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden derlenen bilgilere göre meydana gelen artçılar Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin mahallelerinde meydana geldi.

MANİSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

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