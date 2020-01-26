Seyircisiz maçtan gol sesi çıkmadı

BAL 8. Grupta ligin 15. haftasında seyircisiz oynanan Salihli BelediyesporBolvadin Belediyespor maçından gol sesi çıkmadı. Karşılaşma başladığı gibi 00 sona erdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 15. hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan, Efe Ünüvar, Emrah Gülhan, Yunus Kaymaz hakem üçlüsünün görev yaptığı seyircisiz müsabakada her takım da pozisyon bulmakta zorluk çekerken, karşılaşma başladığı gibi bitti 00 bitti. Bu sonuçla Salihli Belediyespor puanını 19’a, Bolvadin Belediyespor ise 6’ya çıkardı.

Ramiz Turan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Kulüp Başkanı Rasim Paşa izledi.

Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Gönen Belediyespor’un konuğu olacak.

MANİSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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