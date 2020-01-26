CHP Yunusemre'de yeni başkan Yalçın Arcak

CHP Yunusemre 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Yapılan kongrede CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in desteklediği aday seçimi kaybederken, seçimin galibi İl Başkanı Semih Balaban'ın desteklediği Yalçın Arcak kazandı.

Mevcut başkan Bülent Mersinli’nin yarışmadığı kongrede CHP İl Başkanı Semih Balaban’ın desteklediği turuncu listeli Avukat Yalçın Arcak ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in desteklediği mavi listeli Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali yarıştı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’nda yapılan genel kurula CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve partililer katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Oy verme işleminin ardından Yalçın Arcak 233 oyla CHP Yunusemre’nin yeni başkanı seçilirken, Devrim Bali ise 102 oyda kaldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Manisa merkezdeki iki ilçede de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in desteklediği adayların seçimi kaybetmesi dikkat çekti.

MANİSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.