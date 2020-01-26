Yunusemre Play-Off’ta ikide iki yaptı

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor’u 20 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısı 00 biten PlayOff maçında üstün bir performans sergileyen Yunusemre Belediyespor U16 takımı, ikinci yarıda Muhammed Gülmak ve Jiyan Şanlı’nın golleri ile rakibini 20 mağlup etti. Takım bu puanla ikide iki yaparak puanını 6’ya yükseltti.

MANİSA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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