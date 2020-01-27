Alaşehirli sporseverlere stat müjdesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Alaşehir Spor Kompleksi'nin onarım çalışması için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay çıktı. Statta çimler ve soyunma odaları yenilenerek 480 kişilik de tribün yapılması planlanıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Alaşehir Spor Kompleksinin yenilenmesi amacıyla başlatılan girişimler meyvesini verdi. Bakıma ihtiyacı olan stat için Gençlik ve Spor Bakanlığından onay alınırken, stadın çimleri ve soyunma odaları yenilenerek 480 kişilik de tribün yapılması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizin spor etkinliklerinin yapıldığı stadyumumuzun bakıma ihtiyacı vardı. Bakımının yapılabilmesi için bize düşen resmi girişimlerimizi tamamlayarak, ilgili kurumlara bildirdik. Taleplerimizi değerlendiren bakanlığımız isteklerimizi yerinde bularak, gerekli ödeneği ayırarak, ihalenin yapılmasına karar verdi. Bakanlığımızın almış olduğu bu karar bizleri mutlu etti. 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacak ihale ile sahamız yeniden çimlenecek, soyunma odası yenilenecek, 480 kişilik tribün yapılacak ve aydınlatılması yapılacak. Bizlere verdiği desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Manisa milletvekillerimize teşekkür ederim. Alaşehirimize de hayırlı olsun" dedi.

Stadın yenilenmesi amacıyla Ankara'da girişimlerde bulunduklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel, 12 Şubat 2020 günü stadımızın bakım ihalesinin yapılacağı bilgisini verdi.

MANİSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:32

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.