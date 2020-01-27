Yunusemre Belediyespor zirve takibini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 15. hafta maçında kendi evinde karşılaştığı Aydın Ayyıldızspor’u 32 mağlup etti.

Yunusemre Belediyespor Tevfik Lav Spor Tesislerinde Aydın Yıldızspor ile karşı karşıyla geldi. Maç öncesi Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de kayıplara neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kıyasıya geçen maçta rakibi 32 yenen Yunusemre Belediyespor bu skorla puanını 33’e yükseltti. Yunusemre Belediyespor’un gollerini 5 ve 83’te Sinan Yıldırım, 60. dakikada Uğurcan Köse kaydederken; maçın 2. yarısında 2 takımda kırmızı kart görerek maçı 10’ar kişi tamamladı. Yunusemre Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak. Aydın Ayyıldızspor ise Sökespor’u ağırlayacak.

MANİSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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