Büyükşehirli yüzücülerden başarılı sonuçlar

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu Manisa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve 2526 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 1112 yaş il vize müsabakaları ile Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmesi müsabakalarına 12 sporcu ile katıldı. Sporcular, aldığı başarılı sonuçlarla hem grup yarı finallerine hem de mart ayında Manisa’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Analig Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1112 yaş il vize müsabakalarında önemli dereceler elde etti. Toplamda; 1 a2, 3 a1, 16 b2, 13 b1 barajı geçerek başarılı bir sonuç alan yüzücüler, mart ayında düzenlenecek olan grup yarı finallerine katılmaya hak kazandı.



Yüzücüler, Manisa Karmasında yer alacak

Anadolu Yıldızlar Ligi il karma seçmelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu 3 sporcu toplamda 8 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük alarak mart ayında Manisa‘da düzenlenecek olan Analig Bölge müsabakalarında yarışacak olan Manisa karması takımında yer alacak.

Başarılı yüzücüler şöyle: “Cemre Çimen (2009), Defne Acar (2009), Deren Güler (2009), Zehra Salaş (2009), Gökben Bingöl (2008), Ege Cenk Yıldırım (2009), Poyraz Barış (2009), Arda Konca (2009), Enes Kumrular (2008), Yalçın Yılmaz (2006), Arda Tuna (2007), Berrak Övgü Su Şeker (2007)”

MANİSA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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